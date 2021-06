Siracusa, effetto pandemia: cresce la povertà e calano i consumi

"Le famiglie siracusane messe in ginocchio dalla pandemia, costrette a tagliare ulteriormente i consumi, con conseguente aumento della povertà anche nel cosiddetto “ceto medio” e allargarsi del solco delle diseguaglianze".

La considerazione arriva da Salvo Sorbello, presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari: "Nel nostro territorio - afferma Sorbello - è così cresciuto il numero di famiglie che beneficia del reddito di cittadinanza e circa una famiglia su sette percepisce un supporto economico. Chi aveva poco ha ancora meno. Chi aveva tanto, invece, ha scelto di non spendere e di risparmiare, in un contesto che vede peggiorare il clima di fiducia. Si è così registrata in provincia di Siracusa un aumento delle forme di risparmio finanziario più liquide, a basso rischio, come i depositi bancari, cresciuti da noi del 12,7%.

E’ importante - suggerisce Sorbello - che anche gli enti locali creino le condizioni di una ritrovata fiducia, che spinga i nuclei familiari a sostenere i consumi. Gli enti locali si impegnino anche per diminuire il tasso di disoccupazione, in particolare giovanile e femminile, che è ormai alle stelle".