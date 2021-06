Francesco De Gregori e Alice al Teatro Greco di Siracusa

La musica italiana d'autore tornerà al Teatro greco di Siracusa con due ospiti d'eccezione dopo la fine della stagione 2021 della Fondazione Inda.

Il 28 Agosto sul palco Francesco De Gregori, che riproporrà il suo vasto repertorio costallato di grandi successi.

Pochi giorni dopo, il 3 settembre, Alice renderà omaggio al grande maestro Franco Battiato, scomparso di recente.

A darne notizia sui social è stato il sindaco, Francesco Italia. I concerti, alla cui produzione il Comune comparteciperà, saranno inseriti in un cartellone regionale che si chiama Anfiteatro Sicilia.

Adesso l'obiettivo è quello di ottenere per i due concerti la conferma della deroga dei 3.000 spettatori per ognuna delle due serate, che peraltro sono già state concesse per gli spettacoli classici.