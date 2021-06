Impianto fotovoltaico nel Parco degli Iblei, il movimento Oltre aderisce alla passeggiata di mobilitazione del 19 giugno

Il Movimento politico Oltre aderisce alla passeggiata organizzata per sabato 19 giugno a Canicattini Bagni in contrada Bosco di Sopra, organizzata da diverse associazioni culturali e ambientali con le amministrazioni comunali di Siracusa, Noto e Canicattini Bagni, per dire "No" al mega impianto fotovoltaico per il quale i consigli comunali hanno già espresso il loro dissenso.

"Non é pensabile immaginare - dichiara il presidente Fabio Granata - che da un lato la Regione Siciliana partecipa al tavolo tecnico con il Ministero della Transizione Ecologica e gli enti locali per l'istituzione del Parco nazionale degli Iblei e dall'altro lato procede con le autorizzazioni per le ricerche di idrocarburi nel Val di Noto o per la realizzazione di mega impianti fotovoltaici che rischiano di modificare in maniera permanente la biodiversità di un comprensorio con un sostanziale aumento delle temperature del suolo dai 7 ai 10 gradi e con uno stravolgimento del paesaggio rurale. Siamo favorevoli alle energie rinnovabili - conclude - ma i mega impianti fotovoltaici si realizzino all'interno di aree industriali dismesse o all'interno di cave artificiali abbandonate e non in aree di particolare pregio ambientale, culturale e naturale".