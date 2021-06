Siracusa, bando servizio idrico e mancato incontro con i sindacati: Gradenigo: "Noi disponibili ma non abbiamo trovato nessuno"

Replica dell'assessore Gradenigo alle dichiarazioni dei sindacati riguardo il mancato incontro di ieri dopo il sit davanti il Vermexio dei lavoratori Siam: "Durante la mattinata - riferisce l'esponente di giunta - era stata data massima disponibilità a un incontro da parte del capo di gabinetto, Michelangelo Giansiracusa, e mia ma, appena giunto a Palazzo Vermexio, al termine di un convegno già programmato, non ho trovato nessuno dei rappresentanti ad attendere.

Sulla questione della clausola sociale e dell'articolo 173 - aggiunge - riteniamo che l'interpretazione da parte dei sindacati di una norma transitoria del 2006, sull'applicazione della quale il Comune di Siracusa è stato già censurato da un parere dell'autorità anti-corruzione, non possa essere presa alla leggera, così come sembra irragionevole modificare gli atti di una gara europea tra la scadenza della presentazione delle offerte e l'apertura delle buste, senza incorrere in ricorsi che andrebbero a compromettere l'esito della gara stessa.

Quanto alla garanzia dei lavoratori - evidenzia Gradenigo - rimane da parte dell'amministrazione la totale disponibilità a collaborare a fianco dei sindacati, nei confronti della società aggiudicataria del servizio, per il mantenimento dei livelli occupazionali che l'offerta tecnica non ha mai messo in discussione legando l'attribuzione dei punteggi a una maggiore efficienza del servizio e non a un risparmio economico e quindi al taglio di personale.

Su questi ed altri punti già discussi - conclude - l'amministrazione, sindaco in testa, è disponibile a riprendere un dialogo costruttivo a vantaggio sia dei lavoratori che dei cittadini".