Priolo, appaltata la riqualificazione del campo sportivo di San Focà

Appaltati a Priolo gli interventi di manutenzione e riqualificazione del campo sportivo di San Focà.

“Dopo un lungo processo di autorizzazioni – fa sapere il sindaco Pippo Gianni – ieri è stato assegnato l’appalto. Ringraziamo l’ufficio tecnico comunale per essersi adoperato in maniera celere per la definizione dell’importante progetto, fortemente richiesto dalla cittadinanza”.

“Tra i lavori previsti – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti – la realizzazione del manto erboso sintetico, interventi di recupero delle acque di convogliamento, ripristino della recinzione e quant’altro fosse necessario per la definizione ottimale dell’impianto”.