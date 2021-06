Siracusa, casting per attori e attrici per il film “Mio caro Salvatore”

Venerdì prossimo (18 giugno), dalle 10 alle 16 si terrà a Siracusa un casting per la scelta di attori, professionisti e non professionisti, per il film “Mio caro Salvatore”, per il quale la produzione ha chiesto l’assistenza della Siracusa Film Commission del Comune.

La selezione riguarda i ruoli principali e minori, in particolare: Maria, età 24/27 anni, capelli ricci, colori mediterranei e siciliana; Tino, 27/29 anni, anche lui siciliano; Agostino, 70/80 anni; Maria, 80 anni.

Per partecipare ci si deve prenotare solo via Whatsapp al numero 389.6144413 e sarà comunicata la sede del casting.

Le riprese saranno effettuate dal 10 aprile al 20 giugno del prossimo anno.

Il film, diretto da Mike Allen e scritto da Francesco Torre, è ambientato nel 1943 e parla della storia d’amore tra due studenti universitari siciliani, interrotta dalla guerra.