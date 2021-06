Variante Delta in Sicilia, contagiati 10 migranti

La variante Delta, l'incrocio tra quella indiana e quella inglese, è arrivata anche in Sicilia: sono infatti risultati contagiati 10 migranti, arrivati a Lampedusa dal Bangladesh seguendo la rotta libica. Sono tutti asintomatici e ora in isolamento in una nave-quarantena ancorata al largo delle coste della più grande delle Pelagie. Lo scrive oggi 'Il Giornale di Sicilia'. I casi si riferiscono a fine maggio e ne è stata già data comunicazione al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità e alla Regione.

In Italia, finora, la Delta è poco presente, in Sicilia è la prima volta che viene riconosciuta.