Siracusa, viabilità a Targia: c'è il bando per la progettazione

Procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori riguardanti il “Tratto ex SS 114 strada comunale Targia di Siracusa. C'è il bando del Comune per realizzare la viabilità complanare con rotatoria e per la messa in sicurezza delle vie di fuga. Un bando da 501mila euro che sarà affidato con il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La tratta, teatro di diversi incidenti stradali, alcuni dei quali mortali, collega la zona industriale all’ingresso nord di Siracusa, e nonostante la vicinanza al Polo chimico industriale e l’elevato rischio sismico cui il territorio è classificato, è, allo stato, l'unica via di fuga e di soccorso in caso di calamità.

Queste le linee d’indirizzo per la progettazione: realizzazione di una strada con 2 corsie per senso di marcia, entrambe con immissione ed uscite separate, oltre alla contestuale realizzazione di un’altra viabilità, quale altra via di fuga, prevista nel Prg, sempre con le stesse caratteristiche che, a partire dalla rotatoria in progetto sulla ex SS114 di Targia, si collegherà con Via Luigi Monti attraverso un tratto in galleria per circa 190 metri, transitando sotto l’area a tutela archeologica di modo da risolvere in via definitiva il problemi degli ingorghi.

Prevista, inoltre, la realizzazione di un'apposita corsia di servizio laterale ad unico senso di marcia a destra (direzione Catania), per consentire il traffico locale in ingresso ed in uscita dalle attività artigianali in piena sicurezza, separata con idoneo spartitraffico dalla carreggiata principale e di una rotatoria complanare allo scopo di rallentare la velocità dei veicoli e consentire l’ingresso/uscita dalla viabilità di servizio viabilità principale e viceversa.

A concludere la progettazione la realizzazione dell'impianto d’illuminazione stradale.

Le offerte andranno presentate entro il 21 giugno.