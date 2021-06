Seven Padel Village, sabato 19 giugno l'attesa inaugurazione

Fondare un’accademia internazionale e formare giovani atleti siracusani capaci di entrare a pieno titolo nel circuito mondiale del padel. Sono questi gli obiettivi che si pone l’Asd “Seven padel village” che aprirà i battenti il prossimo 19 giugno, dalle 17:30. Un progetto sportivo importante e unico nel panorama nazionale tanto da suscitare l’interesse dei brand più prestigiosi come Estrella Damm ed Emporio Armani, che con la sua linea sportiva EA7, sarà uno degli sponsor della struttura.

Il Seven Padel Village, all’interno della vasta area de “Il Sentiero” in contrada Carancino al civico 76, conta 12 campi (di tipo panoramico) di cui 10 al coperto, tutti regolamentari in termini di altezze utili e distanze tra gli stessi. Ma non solo: un lounge bar, una club house, ristorante, pizzeria, bungalows, piscina, discoteca, segreteria, uffici, spogliatoi.

Una cura particolare è stata rivolta verso i servizi che l’Asd riserverà verso i propri soci e atleti, al fine di garantire un comfort di gioco unico, ed incentivare i momenti di aggregazione. Per la scuola padel, sarà previsto un servizio navetta, volto a facilitare gli allenamenti degli allievi più giovani. Prevista altresì la trasmissione stream dei tornei nazionali e internazionali che il Seven Padel Village ospiterà. Il Village vanterà istruttori di livello internazionale, quali Dante Luchetti, responsabile dell’area tecnica, ed ospiterà campioni e giocatori ai vertici del circuito World padel tour, che mensilmente terranno clinic di altissimo livello per giocatori e soci dell’Asd.