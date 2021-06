Siracusa, Iacono e Consales riconfermati presidenti di acconciatura ed estetica di Cna

Assemblea territoriale del comparto acconciatori ed estetica di Cna Siracusa, ieri alla presenza del presidente provinciale Innocenzo Russo e del vice segretario Gianpaolo Miceli.

Quest'ultimo ha ribadito un’azione propositiva nei confronti delle amministrazioni comunali per l’istituzione del regolamento del cosiddetto “affitto della poltrona”, un processo già in campo con la città capoluogo che si intende sviluppare anche con le altre realtà cittadine della provincia.

“Si tratta di un percorso che vedrà impegnata l’organizzazione anche in una azione convinta verso le forze di controllo per il contrasto alla annosa questione dell’esercizio abusivo della professione – ha spiegato Miceli – e in questo senso non è più procrastinabile un intervento di coordinamento della Prefettura per dare un indirizzo forte al contrasto, in sinergia con i comuni e con tutte le forze di controllo".

Al termine del dibattito sono stati rinnovati i nuovi quadri direttivi di categoria, confermando alla presidenza dei comparti acconciatura ed estetica Giorgio Iacono (acconciatore di Priolo Gargallo) e Corradina Consales (Estetista di Rosolini).

A comporre i rispettivi direttivi saranno Titti Scarnato, Mario Rizza, Danilo Pennuto, Cony Tarascio, Litria Di Domenico, Francesco Piccione e Rossella Giarratana.