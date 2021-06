Marina di Priolo, aperta l'area di sosta camper e attivato il bus navetta

Al via a Marina di Priolo la stagione balneare 2021. Sono state consegnate ieri, dall’assessore Diego Giarratana, le chiavi dell’area di sosta camper all’associazione M.F.C. Camperisti Priolo Gargallo. Presenti il Comandante della Polizia Municipale, Giovanni Mignosa, l’assessore Tonino Margagliotti e il Capogruppo consiliare di SiAmo Priolo, Luca Campione.

“L’area di sosta camper - ha affermato il sindaco Pippo Gianni - è una struttura importante per il litorale. Ogni anno contiamo numerose presenze ed è un servizio che la cittadinanza apprezza notevolmente. Contiamo di migliorare l’area e organizzeremo al più presto un incontro con Enel, per offrire maggiori servizi. Nonostante sia aperta da anni, la struttura non è completa e necessita ad esempio di un intervento di riqualificazione del verde, che concorderemo con la Lipu”.

Da ieri è intanto attivo il servizio bus navetta. All’inizio della prossima settimana aprirà il lido comunale e a partire da martedì 22 giugno e per tutta la stagione sarà attivo anche il trenino elettrico turistico, che fungerà da navetta di collegamento tra i parcheggi esterni e il lungomare.

“Anche questa estate - ha sottolineato Luca Campione - saranno garantiti dal Comune di Priolo i servizi annessi alla spiaggia“.