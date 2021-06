Noto, si intrufola in casa di una donna e la costringe a toccargli le parti intime: denunciato

E' chiamato a rispondere di violenza sessuale e violazione di domicilio un 51enne di Noto a cui ieri è stato notificato dalla Polizia un avviso conclusione indagini.

I fatti risalgono al 2 agosto 2019. L’uomo, si sarebbe introdotto nel bagno di una donna mentre quest’ultima faceva la doccia, dopo aver scostato la tenda in plastica del box, l'avrebbe costretta a toccare le sue parti intime. La donna sarebbe riuscita a divincolarsi e scappare, spogerndo poi denuncia in Commissariato. Da qui venivano acquisiti elementi di responsabilità a carico del 51enne che veniva, denunciato in stato di libertà.