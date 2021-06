Siracusa, controlli antidroga: un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia: è il bilancio di un servizio antidroga compiuto ieri in via Santi Amato.

Nella piazza di spaccio gli agenti hanno notato un giovane, che avvertito da una sentinella piazzata su un terrazzo di via Immordini, gettava tra le sterpaglie una busta di plastica. All'intyerno del sacchetto, subito recuperato, sono state trovate 41 bustine di marijuana e 9 dosi di cocaina. Il giovane, un 31enne, perquisito, è stato trovato in possesso di 85 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Per lui sono stati disposti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima che sarà celebratao in mattinata. Un 19enne è stato denunciato per il medesimo reato.