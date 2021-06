Al via gli esami di maturità, in provincia di Siracusa coinvolti 3.862 studenti

Anche quest'anno è arrivato il giorno degli esami di maturità, per il secondo anno, in tempo di emergenza covid.

In Sicilia i candidati sono quasi 50 mila, in provincia di Siracusa sono 3.862.

Anche quest’anno le commissioni sono presiedute da un presidente esterno e sono composte da sei membri interni.

Sono praticamente confermate le misure previste per lo scorso anno: bisognerà mantenere due metri di distanza fra candidato e commissione; studentesse e studenti potranno avere un solo accompagnatore; si dovrà indossare la mascherina e dovrà quella di tipo chirurgico.

L'esame prevede la discussione su un elaborato preparato da ciascun studente riguardante le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio,e a seguire l’analisi di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana e di materiali (un testo, un documento, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione.

I crediti di accesso e il voto finale si baseranno sul percorso fatto dagli studenti con un massimo di 60 punti, fino a 40 punti per la prova orale. La votazione finale resta in centesimi.