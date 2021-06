L'India chiude il caso Marò, adesso sarà valutato in Italia

La Suprema corte dell'India ha chiuso tutti i procedimenti ancora aperti contro i marò italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati di avere ucciso due pescatori del Kerala nel 2012. La Corte ha chiesto che l'Italia avvii immediatamente un processo contro i due militari.

La chiusura del procedimento, all’origine di una lunga controversia fra India e Italia, è stata decisa dopo che l’India ha accettato l’arbitrato internazionale del Unclos (United Nations Convention on the law of the sea), che ha la giurisdizione sui militari della Marina italiana. La scorsa settimana, riferiscono i media locali, la stessa Corte aveva accettato di chiudere i procedimenti in cambio di un risarcimento di 100 milioni di rupie, pari a oltre un milione di euro, ai parenti delle vittime.