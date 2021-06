Siracusa, evade i domiciliari per compiere un furto in cantiere edile: arrestato

Aveva già divelto la recinzione di un cantiere edile di via Foti a Siracusa e stata per portare via una carriola e materiale ferroso, quando è arrivata una Volante in servizio di controllo del territorio. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di scoprire che l'autore del furto, un 30enne, era sottoposto ai domiciliari.

Da qui l'arresto e la nuova restrizione ai domiciliari in attesa rito del giudizio direttissimo.