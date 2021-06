Carlentini, deve scontare 5 anni per rapina a mano armata: arrestato 41enne

Deve scontare 4 anni e 9 mesi di reclusione poiché giudicato responsabile del reato di rapina a mano armata in concorso.

Si tratta di un 41enne di Carlentini arrestato in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania.

L’uomo infatti, in concorso con un'altra persona, a gennaio del 2019 fece irruzione all’interno di un istituto di credito di Lentini e, armato di un taglierino, portò via 3.700 euro, dileguandosi poi a piedi.

Il 41enne è stato trasferito nella casa di reclusione di Ragusa.