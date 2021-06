Noto, aggredisce la rivale in amore: denunciata 30enne

Tentate lesioni, minacce e percosse aggravate: questi i reati per i quali a Noto la Polizia ha denunciato una donna di 30 anni che nella serata del 23 maggio scorso, avrebbe aggredito la sua rivale in amore.

La Volante, in servizio di controllo del territorio, è dovuta intervenire in Corso Vittorio Emanuele, dove era stata segnalata una lite in strada. Due individui erano fuggiti, dileguandosi per i vicoli del centro storico. La vittima raccontava di essere stata aggredita dalla moglie dell'uomo con cui aveva una relazione sentimentale. Da qui le indagini che portavano alla denunca della donna, Sono in corso ulteriori accertamenti per rintracciare i suoi presunti complici.