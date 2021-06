Incidente sul lavoro, crolla un ballatoio ad Avola: un operaio morto e uno ferito

Un morto e un ferito: è il bilancio di un grave incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina ad Avola.

Intorno alle 8.40, è crollato un ballatoio in via Antonio Caldarella in uno stabile in cui erano in corso interventi di demolizione. Coinvolti 2 operai, uno è deceduto sotto le macerie ed è stato estratto dai Vigili del fuoco, l'altro ferito è stato soccorso dal personale del 118 e condotto in eliambulanza a Catania.

La vittima è Sebastiano Presti: l'uomo lascia la moglie e due figli.

Messaggio di cordoglio del sindaco di Avola, Luca Cannata: “Per questa tragedia esprimo la vicinanza alla famiglia della vittima e alla ditta e agli operai coinvolti. Un momento di sconforto per l'intera comunità – dice – che apprende sgomenta questa disgrazia sul luogo di lavoro”