Siracusa, sit in dei lavoratori Siam davanti il Vermexio

Sit in dei dipendenti di Siam davanti a Palazzo Vermexio. L'iniziativa è di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

Alla base della protesta la clausola sociale, inserita nell’appalto, che non garantirebbe il futuro dei lavoratori.

In piazza Duomo presenti Fiorenzo Amato, segretario generale Filctem, Emanuele D'Ignoti Parenti, segretario territoriale della Cisl Ragusa Siracusa, Sebastiano Accolla, segretario generale Uiltec Uil.