Vittoria in trasferta per l'Eurialo under 19: 3-1 al Giarratana

Eurialo Siracusa vince a Giarratana. Successo prezioso quello colto dalle verdeblù, vittoriose ieri sera 3-1 in trasferta nella gara valida per la nona e penultima giornata del campionato under 19 di pallavolo femminile. Dopo aver perso 25-23 un combattutissimo primo set, nel secondo le aretusee non si sono disunite, reagendo bene al colpo incassato e sciorinando un gioco bello ed efficace. Hanno staccato di sette punti le avversarie e nel terzo hanno continuato a martellare, riuscendo a realizzare anche molti servizi vincenti. Il parziale si è chiuso sul 25-16. Le ospiti hanno completato l’opera nel quarto set, vinto con tre punti di margine.

“Sono soddisfatto – ha detto il tecnico Ciccio Italia – per lo spirito combattivo mostrato dalle ragazze, che hanno dovuto affrontare la gara in condizioni non ottimali per l’assenza della palleggiatrice Serena Penzo. Purtroppo non è riuscita a recuperare dall’infortunio al polso sinistro. Ci siamo affidate alla giovanissima Greta Farinata, che, ben sostenuta dal gruppo, ha fornito un’ottima prestazione in una gara complicata”.

L’Eurialo ha spesso forzato la battuta per cercare di mettere in difficoltà le avversarie: “Avevo chiesto alle ragazze di battere bene perché il gioco del Giarratana – spiega Italia – si basa molto sulle centrali e dovevamo impedire loro di fare affidamento sulle giocatrici più forti. Lo abbiamo fatto abbastanza bene e i risultati si sono visti. La squadra si è espressa su buoni livelli, vincendo con merito contro un avversario che, specie in casa sua, è difficile da affrontare”.

Lunedì prossimo ultimo impegno di campionato per l’Eurialo che, al PalaCorso, sfiderà l’Aurora alle 19,30.

L’under 17 sfiderà il Modica nella finale per il terzo posto del torneo territoriale. Domenica 20 giocherà al PalaCorso alle 18,30, martedì 22 in trasferta alle 18,30.

L’under 15 invece giocherà oggi alle 18 a Vittoria la gara di ritorno delle semifinali territoriali. All’andata successo delle iblee per 3-1.