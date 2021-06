Siracusa, solo l'offerta Siam per il bando del servizio idrico: Baio "Una buona notizia per i lavoratori e per la città"

E' notizia di ieri quella di un'unica offerta presentata per il nuovo bando del servizio idrico indetto dal Comune di Siracusa. E' quella della Siam, attuale gestore del servizio in città.

Sulla questione registriamo l'ntervento di Salvo Baio, già presidente Siam negli anni '90, che saluta positivamente la notizia: "Che l'unica offerta presentata per la gestione del servizio idrico sia quella della Siam è una buona notizia. Anzitutto per i lavoratori, che possono tirare un sospiro di sollievo, avendo la certezza che conserveranno tutti il posto di lavoro, a dispetto della scelta dell'amministrazione comunale di inserire nel bando di gara una clausola sociale che avrebbe potuto mettere a rischio i livelli occupazionali. Ma è una buona notizia per la città che potrà contare su una gestione idrica efficiente e scrupolosa. Non so se è una buona notizia anche per la giunta Italia, ma questo è un piccolo dettaglio. Vedo che l'assessore Gradenigo continua ad enfatizzare il suo piano di eliminazione dei reflui ed altro. Gli ho promesso che approfondirò nel merito il progetto e intendo mantenere la promessa".