Brucia una vasta area del feudo di Cassibile: fiamme alte visibili a distanza

Violento incendio ieri sera a Cavagrande del Cassibile sotto Cugno Spineta: le fiamme hanno attaccato una vasta area del feudo di Cassibile, mandando in cenere anche ulivi secolari. Impossibile operare dall'alto con i canadair visto che era già buio. Interventi programmati a partire dalle prime luci di oggi. Sul posto gli uomini della Forestale, i vigili del fuoco e la Protezione civile

E c'è anche chi, come la guida naturalistica Paolino Uccello che si rivolge al predente della Regione Musumeci, imputando la responsabilità a piromani: "Presidente la nostra amata Sicilia ogni giorno perde diversità biologica e bellezza,lei forse non si accorge che i mezzi a sua disposizione sono inadeguati e insufficienti, la prego chieda l'intervento dell'esercito. Bisogna bloccare questa catastrofe".