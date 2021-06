Siracusa, bomba carta a tabaccheria di via Piave: il boato avvertito in buona parte della città

Bomba carta ai danni di una tabaccheria di via Piave a Siracusa. Il boato, forte e chiaro, è stato avvertito intorno alle 23 in buona parte della città e ha lasciato pochi dubbi sulla sua origine.

La deflagrazione ha mandato in frantumi la vetrata della porta d'ingresso dell'esercizio commerciale, danneggiando anche l'insegna. Vetrate rotte anche nelle finestre delle abitazioni di fronte.

Sul posto le volanti della Polizia e la Scientifica per effettuare i rilievi del caso. Le indagini sull'accaduto passeranno poi alla Squadra mobile, che si occuperà di sentire il titolare e di acquisire le eventauli immegini dei sistemi di videosorveglianza della zona.