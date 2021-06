Siracusa, ex Albergo scuola: cronoprogramma rispettato. Consegna entro 2 anni. VIDEO

Cronoprogramma rispettato e operara che, senza intoppi, dovrebbe essere completata entro due anni. Questo l'esito del sopralluogo che l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha effettuato questa mattina nel cantiere dell'Iacp dell'ex Albergo Scuola.

Il progetto di rifunzionalizzazione riguarda lo stabile, ma prevede anche la riqualificazione urbana di una zona nevralgica della città: oltre alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale destinati a nuclei familiari con requisiti soggettivi pertinenti con gli obiettivi del progetto, nel fabbricato saranno realizzati una serie di servizi (infopoint turistico, ticket office, sala d’attesa, punto ristoro, palestra, cortile, spazi associativi) destinati sia ad attività riservate degli abitanti dello stabile, ma anche aperti alla vita pubblica di istituzioni e associazioni.

L'intervento complessivo, finanziato con oltre 11 milioni di euro, oltre al completamento e alla rifunzionalizzazione del fabbricato, che ad oggi rimane la più grande incompiuta all’interno della città di Siracusa, prevede un importante intervento per migliorare la fruibilità dell’area circostante e fornire importanti servizi di supporto per l’incoming turistico che interagiranno con l’area della stazione e del terminal bus, con la realizzazione di panchine, pensiline ed elementi di arredo urbano, oltre ad altri servizi sociali.