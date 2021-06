Noto, plesso scolastico Don Bosco: approvato il progetto di manutenzione straordinaria della facciata

Approvato dalla giunta di Noto il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria esterna dell’edificio scolastico Don Bosco di via Fornaciari in cui sono ospitate le classi dell’istituto comprensivo Giuseppe Melodia.

“In programma - fa sapere il sindaco Bonfanti - ci sono altri interventi, per rendere aule, corridoi e palestre sempre più accoglienti per le future generazioni, per gli insegnanti e per il personale scolastico”.

Un intervento che rientra nella classificazione “scuole elementari, medie e superiori” delle “Opere e infrastrutture sociali” così come qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art.11 della L.3/2003.

La cifra stanziata è di circa 100mila euro, finanziata attraverso un contributo di oltre 200mila euro destinato ad opere e infrastrutture sociali di cui il Comune è stato beneficiario avendo partecipato all’iniziativa di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”.