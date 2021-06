Siracusa, bando servizio idrico: presentata una sola offerta

È scaduto ieri sera alle 23 il termine per la presentazione delle offerte riguardo il bando per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato di Siracusa.

A darne notizia è l'assessore al ramo, Carlo Gradenigo: "Delle 6 società interessate (2 italiane e 4 straniere), solo una ha fatto una offerta, ovvero l'attuale gestore Siam.

Se da un lato dispiace - aggiunge - per l'assenza di concorrenza vincolata sicuramente alla breve durata dell'appalto, dall'altro va anvanti l'idea dell'amministrazione che con il nuovo bando punta a migliorare qualità ed efficienza del servizio idrico.

In particolare - prosegue l'assessore - si punta alla qualità dell'acqua e dell'ambiente, anticipando alcuni passaggi, come l'eliminazione dello sversamento dei reflui depurati nel porto grande, le cui opere verranno riprese e incluse nel costruendo piano d'ambito e fatte proprie dall'Ati per la loro realizzazione".

Venerdì prossimo l'Urega effettuerà il sorteggio dei due componenti esperti della Commissione giudicatrice che già dalla prossima settimana potrebbe insediarsi per la valutazione dell'offerta al fine di arrivare alla stipula del nuovo contratto entro il prossimo 31 agosto, data di scadenza dell'attuale ordinanza.