Priolo, consegna borse di studio agli studenti meritevoli

Gli studenti meritevoli di Priolo sono stati premiati questa mattina, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al teatro comunale.

In apertura è stata ricordata la figura di Peppino Impastato, giornalista ucciso dalla mafia, attraverso la proiezione di un video realizzato dagli studenti di un liceo di Messina.

A consegnare agli studenti le pergamene e alcuni libri, il sindaco Pippo Gianni, l’assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, Patrizia Arangio, l’assessore Tonino Margagliotti, il capogruppo consiliare di SiAmo Priolo, Luca Campione, e le insegnanti del I e II Istituto Comprensivo, Adele Branciamore e Rita Limer, in rappresentanza del dirigente scolastico, Enzo Lonero.

Si tratta di 20 le borse di studio, di 150 euro ciascuna, assegnate ad altrettanti studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media; 28 a studenti di scuola superiore, per un importo di 250 euro; 500 euro sono stati assegnati a 10 universitari che hanno conseguito la laurea di 1° livello e 1000 euro ciascuno a 15 studenti per la laurea di II livello o specialistica.

"Stiamo lavorando - ha detto a amrgine il sindaco Pippo Gianni - per dare la possibilità a tutti i priolesi di poter accedere alle scuole superiori e all’Università. Il corso di perito industriale è un primo passo per chiedere alla zona industriale di prendere in considerazione innanzitutto gli studenti di Priolo. Nel nostro paese - ha continuato il primo cittadino - torneranno le Scienze Infermieristiche e partiranno anche i Master in Ambiente, iniziativa propedeutica all’istituzione dell’Università di Ingegneria Ambientale e Chimica. Questo è il progetto che insieme alla giunta, al consiglio comunale e ai dirigenti, stiamo portando avanti”.