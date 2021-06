Siracusa, demolizione o restyling per il parcheggio Talete? In programma un tavolo tecnico tra Comune e Regione

La questione del Talete sta facendo discutere e anche tanto a Siracusa.

Un dibattito animato che vede da una parte il Comitato per l'abbattimento della copertura di quello che viene definito un ecomostro e tante voci autorevoli come quella dell'ex soprintendente ai beni culturali di Ragusa e Catania che ha bocciato il progetto di Land Art, e dall'altra l'amministrazione comunale che vuole scommettere su un progetto per la riqualificazione e la mitigazione architettonica del Talete, che nelle intenzioni del Comune dovrebbe "trasformare il parcheggio Talete in un vero e proprio monumento del XXI secolo in cui - spiegarono i sindaco e l'assessore Granata al momento dell'approvazione del progetto esecutivo a gennaio scorso - l'opera pubblica continuerà ad essere utilizzata secondo la propria funzionalità, quindi come parcheggio pubblico, facendola al contempo rinascere e rivivere come opera d’arte".

Sulla querelle abbiamo sentito oggi l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone: per giardare la VIDEOINTERVISTA clicca QUI