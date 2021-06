Siracusa, senzatetto aggredisce a calci e pugni i polizotti: arrestato

Dormiva su un materasso di fortuna vicino ad un esercizio commerciale di via Elorina, quando gli agenti di una Volante lo hanno svegliato.

L'uomo, un nigeriano di 32 anni, probabilmente in stato di alterazione psico-fisica, ha reagito malamente, aggredendo con calci e pugni i poliziotti e cercando anche di morderli.

Sottoposto a controllo, l'uomo è risultato essere destinatario di un’informazione di garanzia, emessa dalla Procura della Repubblica di Palermo, per reati contro il patrimonio.

Da qui anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.