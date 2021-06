Quattro vaccini autorizzati in Italia, le indicazioni sull'utilizzo

Sono quattro allo stato attuale i vaccini che hanno già ottenuto le autorizzazioni d'uso dall'Agenzia europea dei medicinali Ema e dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa: AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech e Janssen (Johnson & Johnson).

Ad oggi, solo il vaccino Pfizer è stato approvato anche per l'utilizzo sui minori, ovvero negli adolescenti dai 12 ai 15 anni.

AstraZeneca: l'ultima circolare del ministero della Salute di 'Aggiornamento' del parere del Cts sui vaccini indica che "viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni" (ciclo completo di vaccinazione, ovvero prima e seconda dose). Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, è l'indicazione del ministero, "il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna, da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose".

Janssen: è un vaccino monodose e viene raccomandato per soggetti di età superiore ai 60 anni.

Pfizer: è autorizzato per i soggetti a partire dai 16 anni, e più recentemente è stato autorizzato da Ema e Aifa anche per gli adolescenti da 12 a 15 anni. Prevede due dosi.

Moderna: questo vaccino è autorizzato per i soggetti a partire dai 18 anni.

(Fonte Ansa)