Siracusa, scippo ai danni di una donna: 30enne in manette

Arrestato dai Carabinieri di Siracusa, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa, un trentenne con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

L'uomo è ritenuto essere l'autore di uno scippo avvenuto tempo fa ai danni di una donna che, cadendo a terra, aveva anche riportato lievi lesioni.

L’analisi dei filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno consentito di identificare l'uomo, a conferma delle dichiarazioni di alcuni testimoni che avevano assistito allo scippo e soccorso la donna.

Durante l’esecuzione della misura i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo rinvenendo anche 40 grammi circa di marijuana, poi sottoposta a sequestro.

L'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Cavadonna.