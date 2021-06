Siracusa, bonificato dai volontari il parco Robinson di via Algeri: struttura vandalizzata e nel degrado

Volontari al lavoro sabato pomeriggio nel parco Robinson di via Algeri, chiamati a raccolta dal Comitato Attivisti Siracusani.

I viali sono stati ripuliti dei tanti calcinacci sparsi ovunque e dai rifiuti con la collaborazione di una squadra della Teakra, l'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

Non solo, i volontari hanno anche provveduto a mettere in sicurezza le giostrine vandalizzate, soprattutto le altalene il cui stato rappresenta un vero e proprio pericolo per i bambini che frequentano la struttura.

"Servono progetti e associazioni che insieme a noi vogliano coinvolgere i residenti - dichiara alla fine dell'intervento Salvatore Russo, presidente del Comitato Attivisti Siracusani - lunedì protocolleremo le nostre proposte per una gestione corretta del parco: ritorno ad orari stabiliti di apertura e chiusura, illuminazione e video sorveglianza, e per finire coinvolgimento di altre associazioni, anche sportivo culturali".