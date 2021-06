Spari ad Ardea, morti due bambini e un anziano: l'aggressore si suicida

E' stato trovato morto nell'abitazione dove si era barricato l'uomo, un 34enne, che ad Ardea ha ucciso due bambini e un anziano. L'uomo, secondo le prime informazioni, si sarebbe suicidato.

Le vittime sono un 84enne e due bambini di 3 e 8 anni, che erano fratelli. I due bambini sono stati colpiti mentre giocavano in un parco vicino casa e l'anziano passava in quel momento in bici. Il responsabile degli spari si sarebbe poi barricato per oltre tre ore in un appartamento.