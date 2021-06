Avola, trainano betoniera rubata e la sganciano contro una Volante

Rocambolesco inseguimento per le vie di Avola all'alba di oggi.

Una volante della Polizia cerca di fermare per un controllo una vettura, una Ford Fiesta, con a bordo 3 persone, che stava trainando una betoniera risultata essere stata rubata. Per eludere l’accertamento, l'auto accelera, tallonata dalla Volante.

Come ultimo disperato tentativo di sfuggire al controllo, i tre a bordo dell'auto sganciano la betoniera, che solo la protezza dell'agente alla guida riesce ad evitare.

La Ford riesce a dileguarsi, ma, grazie al numero di targa i poliziotti risalgono al proprietario e lo denunciano per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, un avolese di 36 anni, ammette le proprie responsabilità ma si rifiuta di fornire i nomi dei suoi due complici, per identificare i quali sono in corso indagini.