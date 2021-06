Melilli, la festa di San Sebastiano "Eredità Immateriale della Sicilia"

“A festa i Maju”, il rito che celebra la festa patronale di San Sebastiano entra a far parte del registro che raccoglie le Eredità Immateriali della Sicilia. Il riconoscimento è stato deliberato dalla Commissione di valutazione istituita dall’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, presso il Centro regionale per il catalogo, diretto da Laura Cappuggi.

Soddisfazione per l'assessore alla cultura e al turismo Rosario Cutrona.: “Stiamo procedendo, spediti, verso il recupero della nostra identità territoriale e questo porta ad un riconoscimento totale del nostro brand, “Melilli, Terrazza degli Iblei, e delle nostre tradizioni”.

Entusiasta il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta: “Grazie a questo riconoscimento si accelera il processo di riconoscimento Unesco della nostra festa. Siamo pronti - ha concluso Carta - a programmare una “Festa I Maju” 2022 con una rilevanza ancora maggiore".