Mega impianto fotovoltaico nel Parco degli Iblei, mobilitazione per chiedere alla Regione la revoca delle autorizzazioni

E' un appello alla mobilitazione quello lanciato dal Comune di Canicattini Bagni contro la realizzazione di un mega impianto fotovoltaico all'interno del futuro Parco degli Iblei. Una contrarietà che vede uniti i Comuni di Canicattini Bagni, Noto e Siracusa,l’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”, le associazioni ambientaliste e le comunità dei territori: "Non siamo contrari alla produzione di energia pulita e alternativa come quella solare per le nostre abitazioni e per le imprese - viene precisato - ma alla realizzazione di mega impianti fotovoltaici industriali come quello della Lindo srl su un terreno agricolo di oltre 100 ettari, in località Cavadonna, ed un cavidotto di collegamento di 10 km sino in contrada “Case Sant’Alfano”, nei Comuni di Canicattini Bagni, Noto e Siracusa, lungo la “Maremonti”, la cui realizzazione metterebbe a rischio, deturpandolo e stravolgendolo irrimediabilmente, un ampio territorio di grande pregio naturalistico, paesaggistico e storico, al centro dei siti Unesco di Siracusa, Noto, Palazzolo Acreide e Pantalica. Il progetto - prosegue la nota - nonostante le criticità (tecniche, culturali e ambientali) rappresentate dai Comuni interessati e da tutte le associazioni ambientaliste, ha avuto parere favorevole della Soprintendenza e della Regione Siciliana, eludendo di fatto la volontà delle comunità a dare un futuro ai propri territori".

Da qui l'idea di passare dalla parole ai fatti, organizzando per sabato 19 giugno alle 10 un incontro-passeggiata in contrada Bosco di Sopra sull'altipiano ibleo con la partecipazione di Comuni, associazioni, cittadini per " ribadire la vocazione agricola, turistica, ricettiva, gastronomica e culturale dell’area e la netta opposizione alla realizzazione dell’impianto industriale fotovoltaico che ne stravolgerebbe lo stato, senza portare nuova occupazione e vantaggi alle comunità".