Siracusa, litiga con il padre ed evade i domiciliari: torna in carcere

Tre giorni fa passa dal carcere ai domiciliari, ma appena tornato a casa un 23enne siracusano litiga con il padre e si allontana.

La violazione viene riscontrata dai Carabinieri: il giovane viene rintracciato in una via adiacente. Per sfuggire alla cattura, si arrampica sul tetto dell’abitazione, dove viene raggiunto ed ammanettato.

Da qui il suo ritorno nella casa circondariale di Cavadonna.