Ubriaco alla Balata di Marzamemi: offese e minacce ai poliziotti

Dovrà rispondere di ubriachezza molesta, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Si tratta di un 48enne di Pachino che, intorno alla mezzanotte del 10 giugno, è stato sorpreso alla Balata di Marzamemi in evidente stato di ebrezza. Mentre gli agenti si avvicinavano , il 48enne effettuava con il proprio telefonino una diretta su un social network. Al tentativo di identificazione partivano offese e minacce che proseguivano anche in commissariato.

Da qui la denuncia per l'uomo, che vistosi perso, alla fine - come riferiscono dalla Polizia, accusava un presunto malessere.