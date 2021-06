Siracusa, una "Panchina Rainbow" per ricordare le vittime di omolesbotransbifobia

“In memoria di tutte le vittime di omolesbotransbifobia e per esortare la cittadinanza a dire no ad ogni forma di discriminazione e violenza per motivi fondati su sesso, genere, orientamento sessuale ed identità di genere.” Questa la frase incisa sulla targa che verrà apposta, alla “Panchina Rainbow” con cui il Comune di Siracusa, su impulso del presidente dell’associazione “InOltre Alternativa Progressista, Giordano Bozzanca, ha dato seguito all’iniziativa, promossa e realizzata in collaborazione con: Arci Siracusa, Arciragazzi Siracusa 2.0, Arcigay Siracusa, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Consulta Giovanile di Siracusa, Stonewall, UDS Siracusa, Zuimama Arciragazzi, per sensibilizzare l’opinione pubblica ai contenuti del Ddl Zan contro omotransfobia, misoginia e abilismo.

La panchina Rainbow, riqualificata dalle associazioni presso i giardinetti di Piazza San Giovanni sarà inaugurata lunedì 14 giugno, alle 16,30 alla presenza del sindaco Francesco Italia e dei rappresentanti delle associazioni con l'auspicio che possa fungere da monito ed esortazione verso i senatori di Italia Viva guidati dal capogruppo Davide Faraone, nel convergere in modo compatto per l’immediata calendarizzazione del Ddl Zan, firmando la lettera che tutti i capigruppo di centrosinistra (Pd, Leu, Autonomie, M5S) hanno già sottoscritto.