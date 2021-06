Doppio sopralluogo dell'assessore Falcone: al complesso Iacp di Augusta e all'ex Albergo scuola di Siracusa

Doppio sopralluogo nel Siracusano da parte dell'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone in programma per lunedì 14 giugno: alle 11 sarà ad Augusta per visitare il cantiere di completamento dei 90 alloggi popolari di Erp in contrada Scardina ; alle 13 a Siracusa per visitare il cantiere per la rifunzionalizzazione dell’Ex Albergo scuola.

Ad Augusta i lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma e saranno completati entro aprile 2022.

Nel caso dell’Ex Albergo scuola il progetto, per il quale sono messe in campo risorse per 11 milioni di euro, riguarda la riqualificazione urbana di una zona nevralgica della città: oltre alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale destinati a nuclei familiari con requisiti pertinenti con gli obiettivi del progetto, nel fabbricato saranno realizzati una serie di servizi (infopoint turistico, ticket office, sala d’attesa, punto ristoro, palestra, cortile, spazi associativi) destinati sia ad attività riservate degli abitanti dello stabile, ma anche aperti alla istituzioni, associazioni. Sarà migliorata anche la parte esterna del terminal dei bus con la realizzazione di panchine, pensiline ed elementi di arredo urbano.