Siracusa, bando servizio idrico: Zito (M5S) "Chiesti chiarimenti alla Regione sulla clausola sociale"

Chiarimenti definitivi sull'apposizione della clausola sociale nell’ambito delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato di Siracusa sono stati chiesti all'assessorato regionale delle Infrastrutture, dell'Energia e dei Pubblici Servizi dal deputato regionale Stefano Zito(M5S).

"Ho letto con attenzione il bando - dichiara Ziro - una clausola di garanzia c'è ma rimane il dubbio che la salvaguardia assicurata dal codice Ambiente sia più indicata".

"Il quesito non è da poco - aggiunge Paolo Ficara - perché riguarda il futuro degli oltre 80 lavoratori impiegati nella gestione attiva del servizio idrico integrato a Siracusa".

"Riteniamo - proseguono i due parlamentari - che tutto l'attuale personale deve essere tutelato nel passaggio, diretto ed immediato, al nuovo gestore. Invitiamo pertanto il Comune di Siracusa a mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per garantire piena tutela dei lavoratori nel caso in cui si debba, invece, procedere ad una ponderazione tra necessità di personale per l'esecuzione del nuovo contratto e la libertà di scelta organizzativa ed imprenditoriale del nuovo appaltatore".