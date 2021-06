Da domani chiusa la linea ferroviaria tra Catania e Siracusa: treni sostituiti dai bus fino al 31 luglio

Gioie e dolori del trasporto ferroviario in Sicilia: al via domani il cantiere ferroviario sulla Catania-Siracusa. Saranno eseguiti interventi di manutenzione degli impinati e consolidamento dell'infrastruttura tra le stazioni di Bicocca e Augusta, Pertanto la circolazione ferroviaria dei treni regionali della linea Messina -Catania-Siracusa sarà parzialmente sospesa fino al 31 luglio e i treni saranno sostituiti, nel tratto tra Catania e Siracusa, con gli autobus.

La buona notizia arriva invece dall'attivazione anche quest'anno della “Barocco Line”, la linea voluta da Regione e Trenitalia per rafforzare i collegamenti via treno, nei giorni festivi, verso le principali località turistiche del Sud-est dell’Isola.

La partenza del viaggio inaugurale oggi da Noto con la presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, dell’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, del direttore della Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia Silvio Damagini, del sindaco di Noto Corrado Bonfanti, oltre che di sindaci e parlamentari del territorio. Il servizio sarà attivo fino al 10 ottobre, con 17 collegamenti nei giorni festivi, per scoprire la Val di Noto, con fermate a Siracusa, Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa Ibla, Ragusa, Donnafugata.