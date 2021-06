Siracusa, riaperta via Lido Sacramento: Di Lorenzo: "Adesso attenzione su un'altra parte della strada"

Riaperta oggi al traffico veicolare e pedonale via Lido Sacramento, in contrada Isola, a Siracusa. La strada era stata chiusa al transito a metà marzo a causa del cedimento del piano stradale, dovuto probabilmente ad un “ingrottamento” a causa dell'erosione marina.

"La riapertura del tratto stradale di Via Lido Sacramento - commenta il delegato del quartiere Neapolis, Giovanni Di Lorenzo - deve costituire il primo passo per la riqualificazione delle nostre coste dal dissesto idrogeologico. Ringrazio gli Uffici comunali ed i tecnici che non hanno lesinato sforzi perché l’importante arteria fosse riaperta e fruibile prima dell’inizio della stagione estiva, così scongiurando ingorghi e conseguenze nefaste per residenti ed attività commerciali.

L’importante tema del dissesto idrogeologico del territorio di Neapolis - aggiunge - necessita di un serio e continuo impegno, per evitare crolli e per ripristinare le condizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità. E’ un tema caldo che abbisogna di concertazione tra Comune di Siracusa, Uffici regionali del Demanio e privati. Già da subito, intanto, è necessario rivolgere l’attenzione ad altra zona di Lido Sacramento, interessata da crolli e cedimenti della sede stradale, in prossimità dei civici 35, 37 e 39. Proprio su quella zona - ricorda Di Lorenzo - esiste un 'vecchio' progetto di rimessa in pristino, mai attuato per mancanza di fondi. Ho già chiesto al Tecnico che lo redasse, di volersi attivare per attualizzarlo ed avviare l’iter di finanziamento.

Solo con una vera programmazione degli interventi, soprattutto nei mesi invernali - conclude - saremo in grado di restituire ai siracusani, in assoluta sicurezza, la nostra meravigliosa costa".