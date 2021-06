Siracusa, restyling del Talete: ricorso ed esposto di Ortigia Sostenibile

Ricorso al segretario generale e al commissario straordinario del Comune di Siracusa avverso la determina dirigenziale 117 del 31 dicembre 2020 sul Progetto di riqualificazione attraverso l’arte pubblica del parcheggio Talete.

A presentarlo, chiedendo di "dichiarare nulla e in ogni caso illegittima" la determina è il Comitato Ortigia Sostenibile, che, oltre al ricorso, ha inoltrato esposto in Soprintendenza e in Procura.

Nel ricorso, a firma dell'avvocato Salvo Salerno, viene contestata "assoluta carenza dei presupposti atti di indirizzo politico, carenza dei pareri preventivi di regolarità tecnica, oltre che l'affidamento del progetto al privato proponente, senza prima aver ottenuto il parere favorevole della Commissione unica per Ortigia, né peraltro la Determina è in grado di specificare se e perché l’intervento ne sia esonerato".

Ortigia Sostenibile considera "grave ed arrogante la scelta dell'amministrazione comunale, di procedere a un intervento di mimetizzazione dell'ecomostro, in assenza di qualsiasi confronto sia civico, sia concorrenziale" e adombra il sospetto che si tratti "dell'ennesima operazione politico-gestionale finalizzata a chiudere spazi ed aprirli esclusivamente alla privatizzazione commerciale della movida".