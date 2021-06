Siracusa, attivo da oggi l'impianto di irrigazione al Bosco delle Troiane

Attivo da stamattina alle 11 è attivo l'impianto di irrigazione realizzato al Bosco delle Troiane.

A darne notizia l'assessore Carlo Gradenigo: "Tre chilometri di tubazioni, elettrovalvole e gocciolatoi che riforniscono di acqua oltre 600 alberelli messi a dimora nell'ultimo anno nell'area Comunale di viale Scala Greca. Un grazie - aggiunge - va a tutte le associazioni e cittadini che nel tempo si sono prodigati in faticose irrigazioni di soccorso e che hanno permesso alle piantine di sopravvivere alla scorsa estate. Un pensiero dovuto all'ex assessore Giusy Genovesi per aver creduto fin dall'inizio in un progetto di forestazione urbana al quale siamo felici di aver dato seguito con un intervento utile e necessario per il futuro e la crescita del bosco".