Siracusa, Premio letterario "Elio Vittorini": in gara 59 autori e 40 case editrici

Sono 59 gli autori in concorso e 40 le case editrici: questi i numeri della 20.ma edizione del Premio Letterario Nazionale “Elio Vittorini”.

Questa mattina la presentazione con il sindaco Francesco Italia, presidente del Premio, l’assessore alla cultura, Fabio Granata, il presidente dell’Associazione culturale Vittorini Quasimodo Enzo Papa, il presidente di Confcommercio Elio Piscitello, il sovrintendente della Fondazione Inda Antonio Calbi, la direttrice della Confcommercio Alessandria, Alice Pedrazzi, nel segno del gemellaggio culturale con Confcommercio Siracusa, e il direttore di Confcommercio Francesco Alfieri. Il progetto anche quest’anno ha tra i sostenitori la Camera di commercio del Sudest e la Soprintendenza.

La cerimonia di consegna del Premio Vittorini e del Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi, giunto alla seconda edizione, si svolgerà sabato 4 settembre alle ore 20 al Teatro Comunale di Siracusa.

L’appuntamento conclusivo sarà preceduto da mercoledì 1 settembre da tre giorni di conversazioni, dibattiti, incontri con gli autori, presentazioni di libri, performances teatrali e musicali e da altre iniziative – tra le quali una dedicata al rapporto tra Umberto Eco ed Elio Vittorini nel segno della comune passione per i fumetti.

La commissione di valutazione delle opere in gara, presieduta dal professore Antonio Di Grado, individuerà tre finalisti. A ridosso della serata finale la Commissione tornerà a riunirsi per scegliere fra i tre finalisti il vincitore. Ad affiancare la Commissione nella scelta del vincitore tra i tre finalisti ci sarà anche un Comitato di lettura degli studenti – quest’anno composto unicamente da alunni delle ultime classi del Liceo Classico, reclutati in tutta Italia sulla base delle segnalazioni degli Istituti di appartenenza –, che esprimerà cumulativamente un solo voto che si aggiungerà a quello finale dei membri della Commissione.

Per quanto riguarda, invece, il Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi sono quattro le case editrici che hanno sottoposto le loro candidature al giudizio della Commissione di valutazione.

La conferenza stampa è stata anche l'occasione per un altro annuncio: "Il Premio nazionale letterario “Elio Vittorini” avrà un capitolo dedicato nel bilancio comunale": lo ha reso noto l’assessore alla Cultura, Fabio Granata, che ha aggiunto: "Con la nuova formula la città sarà sempre più coinvolta perché i vincitori e tutti gli altri autori dialogheranno per una settimana con i siracusani nelle varie presentazioni che faremo".

"L’interruzione degli anni scorsi - ha evidenziato il sindaco Italia - non ha scalfito l’attesa che c’è sempre stata attorno a questo premio e la scelta dell’amministrazione di rilanciarlo si è rivelata giusta".