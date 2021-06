Siracusa, Carasi: "Precari e dimenticati i 79 lavoratori di Top Network, Utilservice e Idealservice"

I 79 lavoratori precari di 3 aziende, Top Network, Utilservice e Idealservice, impegnate in alcuni servizi fondamentali del Comune di Siracusa, tornano ad esprimere tutto il proprio disappunto per la mancata attenzione nei loro confronti attraverso il segretario generale della Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi.

“Si sentono emarginati - dichiara Carasi - percepiscono poco interesse della politica per le loro vicende

La politica di ogni schieramento - prosegue - come è giusto che sia, sta spendendo parole e sta alimentando polemiche sulla vicenda Siam. Chiediamo, però, alla politica di volgere lo sguardo anche verso un altro pezzo della Siracusa precaria visto che - conclude il segretario - i 22 lavoratori della Top Network saranno a spasso dal 1 luglio,e mentre i 30 della Utilservice e i 27 della IdealService sono ancora in cassa integrazione Covid".