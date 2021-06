Siracusa, in sella a bici rubata: denunciato per ricettazione

Un 47enne di Siracusa denunciato per ricettazione dalla Polizia.

L'uomo è stato sottoposto a controllo da una pattuglia delle Volanti, poco dopo la mezzanotte, nei pressi di Via Cuma. La bici sulla quale si trovava è risultata essere stata rubata e l'uomo ha riferito agli agenti di averla comprata da un individuo che non conosceva.