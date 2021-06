Giornata mondiale del donatore di sangue, le iniziative a Siracusa

Due gli appuntamenti in programma a Siracusa, organizzate dall'Avis comunale, per celebrare la Giornata mondiale del donatore di sangue.

Il primo sarà per sabato 19 giugno alle 20.15 al Castello Maniace con lo spettacolo teatrale “Aprire le braccia”, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa, con l’sssessorato regionale ai Beni Culturali, con l’Inda grazie alla presenza degli allievi dell’Adda sezione Fernando Balestra e con l’Associazione Accoglirete.

Il secondo appuntamento sarà dedicato ai donatori per una serata di convivialità che si svolgerà, non appena la Regione Sicilia entrerà in zona bianca, al parcheggio della sede dell’Avis Comunale di Siracusa.

“Ringrazio già da adesso tutti i donatori per la loro opera meritoria - afferma il neo presidente Robert Fortuna -. Donare sangue è un gesto concreto di solidarietà, significa donare una parte di se stessi a chi ha bisogno e quindi è un atto molto importante che guarda agli interessi della comunità contro ogni egoismo. Vogliamo, inoltre, mantenere alta l’attenzione sull’argomento della donazione di sangue, soprattutto in vista dell’estate, un periodo in cui annualmente purtroppo si registra un brutto calo delle donazioni ”.